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    Гитару Боба Дилана продали на аукционе почти за $400 тысяч

    В 1977 году Дилан продал её за $500 своему гитарному мастеру.

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ На аукционе в Далласе продали гитару лауреата Нобелевской премии по литературе 2016 года и музыканта Боба Дилана.

    Как передает Report со ссылкой на RT, согласно данным аукционного дома Heritage Auctions, неизвестный покупатель приобрёл гитару марки Martin модели D-28 1963 года за $396,5 тыс.

    Дилан играл на этой гитаре около десяти лет. В 1977 году он продал её за $500 своему гитарному мастеру.

    Ранее в США продали самую дорогую в мире бутылку вина.

    В октябре 2016 года Нобелевская премия по литературе была присуждена Бобу Дилану “за создание новых поэтических выражений в рамках американской песенной традиции”. 

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