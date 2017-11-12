Гитару Боба Дилана продали на аукционе почти за $400 тысяч

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ На аукционе в Далласе продали гитару лауреата Нобелевской премии по литературе 2016 года и музыканта Боба Дилана.

Как передает Report со ссылкой на RT, согласно данным аукционного дома Heritage Auctions, неизвестный покупатель приобрёл гитару марки Martin модели D-28 1963 года за $396,5 тыс.

Дилан играл на этой гитаре около десяти лет. В 1977 году он продал её за $500 своему гитарному мастеру.

Ранее в США продали самую дорогую в мире бутылку вина.

В октябре 2016 года Нобелевская премия по литературе была присуждена Бобу Дилану “за создание новых поэтических выражений в рамках американской песенной традиции”.