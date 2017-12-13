Gilan Holding ликвидировал три компании

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Три компании, входящие в Gilan Holding, официально объявили о своей ликвидации. Как сообщает Report, это ООО Gilan Pasifik Construction Materials, ООО Gilan Motors и ООО Gilan Sement.

Кредиторы могут предъявить свои требования в течение 2 месяцев по адресу г. Баку, Ясамальский район, проспект Н. Нариманова, 206, квартал 466.

Gilan Pasifik Construction Materials официально зарегистрирован в 2011 году, уставный капитал - 20 манатов. Gilan Sement зарегистрирован в 2008 году, уставный капитал составлял 40 манатов. Gilan Motors также зарегистрирован в 2008 году с уставным капиталом 100 манатов.

Отметим, что законным представителем всех трех компаний является Джамиль Тахир оглу Мурадов.