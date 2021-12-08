Германо-Азербайджанская торговая палата провела заседание Ассамблеи

Германо-Азербайджанская торговая палата (AHK Azerbaijan) организовала заседание членов AHK, в которой приняли участие около 100 представителей бизнеса.

Германо-Азербайджанская торговая палата (AHK Azerbaijan) провела заседание Ассамблеи, в котором приняли участие около 100 представителей бизнеса.

Как передает Report, заседание членов AHK - это мероприятие, которое проводится два раза в год и собирает всех членов AHK вместе для обсуждения деятельности и достижений Палаты в Азербайджане за последний год.

В ходе заседания посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг поблагодарил Палату за продолжающееся успешное сотрудничество. После этого исполнительный директор AHK в Азербайджане Тобиас Бауманн представил краткий отчет о деятельности и финансовых показателях AHK в Азербайджане, включая достижения за прошлый год и планы на будущее. "В течение прошлого года, начиная с последней Ассамблеи, 23 новые компании стали членами AHK Azerbaijan, и теперь мы насчитываем 160 членов из Германии и Азербайджана, представляющих различные сектора экономики".

На заседании присутствовала постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева . Она проинформировала гостей об Общей программе действий ООН в Азербайджане на ближайшие пять лет. Кроме того, она рассказала о стратегических действиях по поддержке усилий правительства по построению более зеленой экономики и укреплению потенциала учреждений в области здравоохранения, социальной защиты, образования и правосудия. Она также подчеркнула важность расширения сотрудничества между ООН и частным сектором для обеспечения прогресса в приоритетных областях, определенных в Рамочной программе ООН по ЦУР.