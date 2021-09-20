Германо-Азербайджанская торговая палата провела обзор делового климата в Азербайджане

Германо-Азербайджанская торговая палата 23 сентября презентует свой ежегодный отчет "Иностранный бизнес в Азербайджане: Деловой климат - Обзор 2021".

Германо-Азербайджанская торговая палата 23 сентября презентует свой ежегодный отчет "Иностранный бизнес в Азербайджане: Деловой климат - Обзор 2021".

Как передает Report, мероприятие, посвященное обсуждению данного документа, направлено на расширение диалога между государственным и частным секторами, изучение вызовов, с которыми сталкиваются международные компании, ведущие бизнес в Азербайджане, а также пути их совместного решения.

В мероприятии, организованном в сотрудничестве с Министерством экономики и AZPROMO, ожидается участие министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, а также около 150 высокопоставленных представителей иностранного бизнеса и международных институтов.