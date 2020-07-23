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Германия намерена инвестировать в упаковочную промышленность Азербайджана

Германия намерена инвестировать в упаковочную промышленность Азербайджана Германия предложила Азербайджану открыть совместные предприятия в сфере упаковочной промышленности.
Бизнес
23 июля 2020 г. 17:44

Германия предложила Азербайджану открыть совместные предприятия в сфере упаковочной промышленности.

Об этом Report рассказал председатель правления Ассоциации упаковочной промышленности Азербайджана Кямран Гаджизаде.

К.Гаджизаде отметил, что Германия предлагает поставлять сюда высококачественное оборудование для производства пластиковых упаковок на совместном предприятии.

По его словам, ориентировочная стоимость оборудования составляет 10-15 миллионов евро: "Заказ и доставка оборудования в страну занимает несколько месяцев. Предприятие может начать свою деятельность в стране до конца года. В настоящее время ведутся обсуждения технической стороны проекта”.

Напомним, что в 2017 году была учреждена "Ассоциация упаковочной промышленности Азербайджана". В настоящее время около 45 предприятий являются членами Ассоциации.

Германия инвестировала в экономику Азербайджана 626,6 миллиона долларов США, из которых 96 процентов были направлены в ненефтяной сектор. В то же время из Азербайджана в экономику Германии вложено 3,1 миллиарда долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Azərbaycanın qablaşdırma sənayesinə investisiya yatıracaq
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