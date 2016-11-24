Германия инвестировала в Азербайджан 500 млн. долларов

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Немецкие инвесторы вложили в основной капитал Азербайджана 488,3 млн. долларов США, в том числе, в ненефтяной сектор 405,4 млн. долларов. Сейчас в стране функционируют 169 компаний с немецким капиталом.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Аппарата министерства экономики Азербайджана Самир Велиев на проходящем в Баку VI заседании германо-азербайджанской рабочей группы высокого уровня по торговле и инвестициям.

"Немецкие компании активно участвуют в качестве подрядчиков в реализуемых в Азербайджане проектах. Продолжается работа по созданию немецкой модели образования в построенном в Сумгайытском химико-промышленном парке профтехучилище. В рамках твиннинг-проекта реализовано 11 и продолжается реализация еще 3 проектов", - отметил С.Велиев.

"Сейчас приоритетной задачей является продвижение азербайджанских товаров на немецких рынках, в связи с чем будет организована презентация. В то же время, будет дана информация и озвучены предложения по расширению инвестиционной деятельности немецких компаний в Азербайджане, в частности, в промышленных парках", – отметил представитель министерства.

Гендиректор по внешнеэкономической политике министерства экономических вопросов и энергетики Германии, сопредседатель рабочей группы Экард Франц подчеркнул значение обсуждаемых на заседании вопросов для торгово-экономических связей между странами.

"Мы удовлетворены интенсивным и надежным сотрудничеством в рамках рабочей группы. В рамках заседания будут рассмотрены возможности расширения связей, затронуты вопросы энергетики, сельского хозяйства, логистики и туризма. Существует программа по повышению квалификации менеджеров, в рамках которой с 2009 по 2016 годы около 300 предпринимателей и молодых менеджеров прошли курс повышения квалификации в Германии", - подчеркнул Э.Франц.