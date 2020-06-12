​Германия и Бразилия намерены импортировать медмаски из Азербайджана

На предприятии Бакинской текстильной фабрики в Сумгайытском химико-промышленном парке произведено 4 млн единиц медицинских масок. Из них проданы 2 млн масок, остальные хранятся в резерве.

Как передает Report, об этом сообщила учредитель предприятия Сакина Бабаева.

По ее словам, предприятие способно удовлетворить спрос на продукцию: "Сырье высокого качества поставляется из Турции".

"Нам поступили предложения из Бразилии и Германии по экспорту нашей продукции. Но наша главная цель - удовлетворить внутренний спрос. После того как будет удовлетворен спрос в стране, создан резервный фонд и разрешена продажа масок за рубеж, мы рассмотрим вопрос об экспорте", - сказала Бабаева.

Отметим, что 6 апреля в Сумгайытском химико-промышленном парке состоялось открытие предприятия по производству медицинских масок, созданного ООО “Бакинская текстильная фабрика”. Производителю был предоставлен льготный кредит в размере 1,2 млн манатов Фондом развития предпринимательства при Министерстве экономики. Общие инвестиционные расходы на создание предприятия составляют 3,9 млн манатов.