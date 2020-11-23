Германия хочет ввести гендерные квоты в руководстве компаний

Доля женщин в руководстве компаний, входящих в индекс DAX, в настоящий момент составляет 12,8%

Правительство Германии договорилось о введении обязательных гендерных квот для руководства публичных компаний.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, согласно законопроекту, согласованному партией канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС), и социал-демократами, в советы директоров, состоящих более чем из трех человек, должна будет входить как минимум одна женщина.

Как отмечает газета, система добровольных обязательств по достижению гендерного равенства, введенная в Германии в 2015 году, не принесла результатов. Соглашение двух партий также предусматривает введение 30%-й доли женщин в советах директоров компаний, в которых государству принадлежит мажоритарная доля, а также гендерных квот для госучреждений.

Борцы за гендерное равенство приветствовали эти меры, однако компании ранее заявляли, что введение квот является вмешательством в их внутренние дела. Они также отмечали недостаток подходящих кандидатов-женщин на высокие должности. Доля женщин в руководстве компаний, входящих в индекс DAX, в настоящий момент составляет 12,8%, свидетельствуют данные AllBright Foundation.

В США этот показатель составляет 28,6%, в Швеции - 24,9%, в Великобритании - 24,5%. Помимо этого, в Германии наблюдается сокращение количества женщин на высших руководящих постах. Их число упало до 23 в начале сентября текущего года с 29 годом ранее. С учетом средних и малых компаний, входящих в расчет индексов MDAX и SDAX, доля женщин на руководящих должностях 160 публичных германских компаний составляет лишь 10%. При этом женщины не представлены в руководстве 11 компаний из DAX.

Законопроект, который обсуждался рабочими группами входящих в правящую коалицию партий, будет представлен руководству партий для одобрения на этой неделе и принят в ближайшие месяцы, сообщили в министерстве юстиции Германии. "Мы предоставляем квалифицированным и мотивированным женщинам возможности, которых они достойны", – заявила министр юстиции Кристина Ламбрехт.