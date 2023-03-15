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Кунио Микурия: ГТК должен расширить применение цифровизации

Кунио Микурия: ГТК должен расширить применение цифровизации Сегодня Государственный таможенный комитет (ГТК) находится на самом высоком уровне среди госструктур Азербайджана с точки зрения цифровизации.
Бизнес
15 марта 2023 г. 13:24
Кунио Микурия: ГТК должен расширить применение цифровизации

Сегодня Государственный таможенный комитет (ГТК) находится на самом высоком уровне среди госструктур Азербайджана с точки зрения цифровизации.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТО) Кунио Микурия во время выступления в Баку на многосторонней встрече по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры (Data Pipeline) по Транскаспийскому международному транспортному коридору Восток-Запад с использованием принципа "Одного окна".

"Считаю, что ГТК должен не только внедрять цифровизацию, но и расширять ее применение и продолжать тесное сотрудничество с другими государственными структурами", - отметил он.

Генеральный секретарь добавил, что ряд международных финансовых институтов намерены инвестировать в транспортно-транзитные проекты в регионе в случае упрощения таможенных процедур.

Председатель ГТК Шахин Багиров, в свою очередь, заявил, что рекомендации ВТО важны для возглавляемой им структуры и он примет их к сведению.

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Версия на азербайджанском языке ÜGT-nin baş katibi: "DGK rəqəmsallaşma sahəsində səylərini daha da artırmalıdır"

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