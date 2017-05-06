Генсек Всемирной туристской организации: Узнав, что в Баку проходит Шопинг-фестиваль, привез с собой и супругу

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Бакинский Шопинг-фестиваль в будущем может превратиться в привлекательный бренд. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт фестиваля, об этом заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации Талеб Рифаи, принимающий участие в работе IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

"Так как шопинг и туризм тесно связаны друг с другом, фестиваль привлекает внимание туристов”, - отметил он. "Перед тем как приехать на форум, я узнал, что в Баку проходит Шопинг-фестиваль, поэтому взял с собой в Баку супругу. Я работаю на форуме, а она занимается шопингом. Постараюсь найти возможность и самому тоже прогуляться по Баку и воспользоваться выгодными предложениями фестиваля".