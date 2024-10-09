О нас

Генсек ASK: Роль частного сектора в рамках COP29 неоспорима

Генсек ASK: Роль частного сектора в рамках COP29 неоспорима Частный сектор в числе основных участников в Зеленой зоне на COP29.
Бизнес
9 октября 2024 г. 16:57
Генсек ASK: Роль частного сектора в рамках COP29 неоспорима

Частный сектор в числе основных участников в Зеленой зоне на COP29.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам генеральный секретарь Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) Натаван Мамедова на информационной сессии для азербайджанских НПО по "Зеленой зоне на COP29", организованной Агентством государственной поддержки НПО совместно с Азербайджанской операционной компанией COP29.

Она подчеркнула, что роль частного сектора в рамках COP29 неоспорима.

"Зеленые финансы, нейтрализация выбросов углерода, углеродные налоги, новые инвестиции - все эти аспекты требуют готовности со стороны частного сектора. Именно поэтому мы стремимся постоянно информировать наш сектор", - сказала Мамедова.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Confederation of Entrepreneurs highlights private sector’s role in COP29 green zone
Версия на азербайджанском языке ASK-nın Baş katibi: Özəl sektor "COP29-da Yaşıl Bölgə" mövzusunda əsas oyunçulardandır

Самое читаемое

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
7 октября 2024 г. 17:26
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
7 октября 2024 г. 12:10
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
7 октября 2024 г. 14:33
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
7 октября 2024 г. 16:41
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
7 октября 2024 г. 08:23
В Иране вновь произошло землетрясение 
В Иране вновь произошло землетрясение 
4 октября 2024 г. 13:02
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
6 октября 2024 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi