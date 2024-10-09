Генсек ASK: Роль частного сектора в рамках COP29 неоспорима

Частный сектор в числе основных участников в Зеленой зоне на COP29.

Частный сектор в числе основных участников в Зеленой зоне на COP29.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам генеральный секретарь Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) Натаван Мамедова на информационной сессии для азербайджанских НПО по "Зеленой зоне на COP29", организованной Агентством государственной поддержки НПО совместно с Азербайджанской операционной компанией COP29.

Она подчеркнула, что роль частного сектора в рамках COP29 неоспорима.

"Зеленые финансы, нейтрализация выбросов углерода, углеродные налоги, новые инвестиции - все эти аспекты требуют готовности со стороны частного сектора. Именно поэтому мы стремимся постоянно информировать наш сектор", - сказала Мамедова.