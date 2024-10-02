Геннадий Чижиков: Азербайджан - наш стратегический экономический партнер на Кавказе - ИНТЕРВЬЮ

Интервью информационного агентства Report с президентом торгово-промышленной палаты Украины Геннадием Чижиковым по итогам его визита в Азербайджан

Азербайджан и Украина всегда имели хорошие торгово-экономические связи, которые продолжаются несмотря на сложившуюся военно-политическую ситуацию.

Президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков в интервью Report подвел итоги своего визита в Баку, рассказал о текущем состоянии торгово-экономических отношений между Украиной и Азербайджаном, а также обозначил перспективы на ближайшие годы.

Основное внимание в интервью уделено задачам по увеличению товарооборота и необходимости расширения двустороннего сотрудничества.

Также Чижиков рассказал о ключевых направлениях взаимодействия, которые могут стать драйверами экономического роста и укрепления партнерства между странами.

- Как Вы оцениваете текущее состояние торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Украиной? Есть ли задача по увеличению объемов взаимной торговли, какого уровня они могут достигнуть?

- У нас исторически сложились хорошие контакты, торгово-экономические связи прежде всего. В свое время товарооборот доходил почти до миллиарда и даже больше. Пришла война, изменились условия, и в первые годы, позапрошлый и прошлый, он сразу упал.

Однако, мы видим сейчас другую ситуацию. Несмотря на такую сложную обстановку, украинский бизнес показывает свою заинтересованность. Я хочу привести только один факт: в течение последнего месяца Азербайджан посещает уже вторая бизнес делегация из Украины - 15-20 украинских компаний, собственников, директоров. Они встречаются с азербайджанскими партнерами, устанавливают долгосрочные связи, контакты и т.д. Если говорить о сферах, то это и кондитерская промышленность, и пищевая, и аграрная, химическая, производство удобрений и пр. Азербайджан, на мой взгляд, является достаточно интересным партнером, и бизнес здесь ищет новые возможности.

Что касается прогнозов по товарообороту, то этот год интересный, потому что торговля растет. Мы очень признательны и нашим правительствам, что они больше внимания этому уделяют, и нашим посольствам в Киеве и Баку.

Также есть институты поддержки бизнеса, у вас KOBIA, AZPROMO, у нас - Торгово-промышленная палата, которые прилагают усилия для налаживания связей.

Мы очень надеемся, что по итогам 2024 года товарооборот превысит 500 миллионов долларов. Товарооборот за 8 месяцев, если не ошибаюсь, был на уровне 315 млн долларов. По итогам прошлого года - порядка 471 млн долларов. В этом году будет больше. Я очень аккуратно говорю 500 млн долларов, но, наверное, будет больше.

- Какие товары составляют основную часть экспорта Азербайджана в Украину и наоборот?

- Как известно, мы не покупаем российские нефтепродукты. Поэтому мы заинтересованы в нефтепродуктах, прежде всего, из Азербайджана, из других стран. А это достаточно дорогостоящая продукция. Поэтому импорт из вашей страны преобладает на сегодняшний день над нашим экспортом. Если возьмем прошлый год, то экспорт из Украины в Азербайджан составлял 196 млн долларов, т.е. почти 200 млн долларов, а мы импортировали из Азербайджана продукцию на 275 млн долларов.

Если взять другие года, то всегда импорт, прежде всего, за счет нефтепродуктов из Азербайджана, превышал почти в два раза экспорт из Украины, в 1,5 или в два раза. Я думаю, что пока такая тенденция сохранится.

- Как украинская продукция представлена в Азербайджане?

В азербайджанских магазинах представлена продукция крупнейших наших брендов, которые производят и молочную продукцию, и сыр, и кондитерские изделия, и колбасные изделия, крупы и проч. Она достаточно высокого качества: у нас высокая конкуренция и в мясо-молочной и других сферах, поэтому это достаточно конкурентоспособная продукция.

Кроме того, украинские предприятия поставляют достаточно широкий спектр оборудования для различных отраслей азербайджанской экономики.

- В каких отраслях экономики Азербайджан и Украина видят наибольший потенциал для сотрудничества?

- До войны, по моей информации, в Азербайджане работало свыше 200 украинских компаний. Если все будет хорошо складываться, украинские компании будут думать об инвестициях тоже.

Мы очень рассчитываем на несколько направлений сотрудничества. В целом интерес к энергетике, и переработке аграрной продукции, и фармакология, и машиностроение, и IT. Это те направления, по которым, я думаю, с удовольствием можно говорить о перспективах, в том числе и в виде СП.

В первую очередь, очень рассчитываем на помощь Украине в энергосфере. Речь идет о поставке топлива, энергетического оборудования и проч. Очень рассчитываем на то, что Азербайджан, который оказывал и оказывает большую гуманитарную поддержку, особенно в первые месяцы войны, будет принимать участие и в восстановлении Украины после ее завершения.

Следующее направление – это налаживание связей. Мы готовы уже сейчас устанавливать больше контактов, показывать наши возможности. Главный путь для этого, конечно же, выход через магазины, торговые дома, через какие-то площадки, хабы и совместные предприятия. Сейчас очень много таких инициатив украинские предприниматели реализуют в различных странах. У нас только в Польше было открыто более 60 тыс. предприятий. В Болгарии более 1200 украинских бизнесменов открыли предприятия. Мы открываем предприятия в разных странах для того, чтобы диверсифицировать нашу продукцию.

Здесь, в Азербайджане, я знаю, что украинцы заинтересованы в сотрудничестве в фармацевтической сфере. Думаю, у нас большие перспективы.

Украина имеет развитый агропром. Это селекция, ветеринария, то есть те сферы, где у нас есть технологии. Мы здесь можем помогать, создавать через совместное предприятие более качественный селекционный материал и так далее.

Турция закупает украинское зерно и стала одним из крупнейших в мире производителей муки. Думаю то же самое мог бы делать и Азербайджан. Нам надо искать возможности, чтобы в определенной мере Азербайджан мог стать хабом для стран Кавказа, для Центральной Азии по многим видам продукции.

- Какие шаги предпринимаются для устранения торговых барьеров и улучшения логистической инфраструктуры между Азербайджаном и Украиной?

- Прежде всего, хочу подчеркнуть, что в отношениях Украины и Азербайджана торговые барьеры отсутствуют. При этом действует Зона свободной торговли ГУАМ.

У нас пока есть только один единственный вариант для транспортировки грузов сюда - автомобильный.

Для того чтобы добраться в Азербайджан, надо пересечь Молдову, Румынию, Болгарию, Турция. Транзит дорогой, он занимает больше времени, чем обычно, и дороже в 2-3 раза по сравнению с довоенным периодом. Но несмотря на это, украинская продукция конкурентоспособна. Мы прекрасно понимаем, что транзит съедает огромную часть нашей конкурентной цены, но бизнес не останавливается, он думает о будущем. Украинский бизнес сюда приезжает и ищет возможности. Это очень важно.

Для нас очень важно, что украинский бизнес в стране работает. Больше 91% бизнеса восстановилось, для нас это очень важно. Сейчас украинские компании изучают, как им более выгодно строить свой бизнес с Азербайджаном - транспортировать этим длинным логистическим коридором, или работать совместно с азербайджанской стороной, или самостоятельно инвестировать.

- А что насчет деятельности азербайджанских компаний в Украине в нынешних условиях?

- До войны в Азербайджан достаточно много инвестировал в Украину, более миллиарда долларов, в торговлю, строительство, энергетику, нефтепереработку. Больше 140 компаний было открыто представителями Азербайджана.

В Украине действует очень мощная азербайджанская диаспора, которая достаточно активно себя показывает с точки зрения предпринимательства наряду с KOBIA и AZPROMO, торговыми палатами. Я думаю, что Азербайджан с удовольствием примет участие в восстановлении нашей страны. А это говорит о том, что будут и инвестиции, в том числе.

Товарооборот с Азербайджаном намного больше, чем с другими странами Южного Кавказа, Грузией и Арменией. Я бы сказал, что на сегодняшний день Азербайджан - наш главный стратегический экономический партнер на Кавказе.

Это сложилось благодаря прекрасным отношениям между нашими уважаемыми президентами. Еще с 2013 года есть документы о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Украиной, которые реализуются. Мы очень хотим, чтобы еще более активно развивались наши отношения, поэтому мы здесь.

Я хотел бы послать месседж нашим замечательным азербайджанским коллегам, друзьям. Не надо ждать окончания войны. К нам уже едут со всех стран мира. К примеру, ваш сосед и партнер Турция. Сейчас практически все турецкие компании продолжают работать, даже еще больше приезжают и интересуются. В Украине создан мощный союз турецких предприятий. Турецкие компании построили под Киевом большой завод по генераторам. Ирландия инвестировала в перепроизводство строительных материалов. Ждем вашу делегацию в Украине.

Украина начала переговорный процесс по вступлению в Европейский Союз, а это самый крупный в мире рынок, и наша страна может стать выходом для азербайджанской продукции на европейский рынок. Это огромное преимущество.

Кроме того, Украина будет менять свою энергосистему, делать ее децентрализованной. Также большие инвестиции будут вкладываться в зеленую энергетику. Это все огромные возможности для всех.

Еще один момент - Украина будет строиться, потребуются строительные материалы. Они у нас есть, надо просто инвестировать в оборудование и начинать производить. Также украинцы очень любят текстильную промышленность, и можем взаимодействовать в этом направлении.