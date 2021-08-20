Генеральный директор Johnson & Johnson уходит в отставку

В четверг компания Johnson & Johnson
Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", с января 2022 года новым генеральным директором J&J станет Хоакин Дуато — он работает в компании 32 года, перед назначением был заместителем главы исполнительного комитета компании, а до этого возглавлял фармацевтическое подразделение J&J.
Господин Горски, который также возглавляет совет директоров компании, в будущем займет пост главы совета директоров с исполнительными функциями. В заявлении об уходе с поста генерального директора господин Горски, занимавший эту должность в течение девяти лет, отметил, что теперь он хочет сосредоточиться на семейных делах по причинам, связанным со здоровьем семьи.
В период руководства господина Горски J&J расширила портфель производимых ею продуктов и укрепила свое финансовое положение. Сейчас J&J производит самые разные товары — от лекарств от рака и вакцины от COVID-19 до контактных линз и средств гигиены.
Во втором квартале продажи компании выросли на 27%, до 23,3 млрд долларов США, ее капитализация сейчас превышает 470 млрд долларов США. Одновременно с этим на период руководства господина Горски пришлось несколько затяжных тяжб против J&J. Так, в конце июля J&J согласилась выплатить 5 млрд долларов США за урегулирование дела об «опиоидной эпидемии».