Генеральный директор Johnson & Johnson уходит в отставку

С января 2022 года новым генеральным директором J&J станет Хоакин Дуато

В четверг компания Johnson & Johnson объявила о том, что ее генеральный директор Алекс Горски, которому в мае исполнился 61 год, уходит в отставку.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", с января 2022 года новым генеральным директором J&J станет Хоакин Дуато — он работает в компании 32 года, перед назначением был заместителем главы исполнительного комитета компании, а до этого возглавлял фармацевтическое подразделение J&J.

Господин Горски, который также возглавляет совет директоров компании, в будущем займет пост главы совета директоров с исполнительными функциями. В заявлении об уходе с поста генерального директора господин Горски, занимавший эту должность в течение девяти лет, отметил, что теперь он хочет сосредоточиться на семейных делах по причинам, связанным со здоровьем семьи.

В период руководства господина Горски J&J расширила портфель производимых ею продуктов и укрепила свое финансовое положение. Сейчас J&J производит самые разные товары — от лекарств от рака и вакцины от COVID-19 до контактных линз и средств гигиены.

Во втором квартале продажи компании выросли на 27%, до 23,3 млрд долларов США, ее капитализация сейчас превышает 470 млрд долларов США. Одновременно с этим на период руководства господина Горски пришлось несколько затяжных тяжб против J&J. Так, в конце июля J&J согласилась выплатить 5 млрд долларов США за урегулирование дела об «опиоидной эпидемии».