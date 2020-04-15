​General Motors поставит властям США более 600 аппаратов ИВЛ

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Американская автомобилестроительная компания General Motors (GM) совместно с изготовителем медицинского оборудования Ventec Life Systems поставит в апреле первую партию в свыше 600 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для нужд Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте GM.

"Более 600 аппаратов ИВЛ будут поставлены в этом месяце, почти половина всего заказа будет выполнена к завершению июня, заказ будет выполнен полностью к концу августа. GM обладает достаточными мощностями, чтобы при необходимости выпускать дополнительные аппараты ИВЛ после августа", - говорится в сообщении.

Полный объем заказа составляет 30 тыс. аппаратов ИВЛ. Их массовое производство налажено на предприятии Ventec Life в штате Индиана. По данным газеты "Wall Street Journal", сумма контракта составляет 489,4 млн долларов США.