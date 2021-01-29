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General Motors планирует выпускать только электромобили

General Motors планирует выпускать только электромобили В будущем автопроизводитель намерен добиться производства с нейтральным уровнем эмиссии углерода
Бизнес
29 января 2021 г. 09:33
General Motors планирует выпускать только электромобили

Крупнейший автопроизводитель США компания General Motors планирует к 2035 году выпускать исключительно электромобили, а через пять лет добиться производства с нейтральным уровнем эмиссии углерода, говорится в заявлении.

Как передает Report, об этом сообщает деловое издание Wall Street Journal.

"Компания сотрудничает с Фондом защиты окружающей среды (EDF) по развитию общей идеи исключительно электрического будущего в стремлении ликвидировать выбросы из выхлопной трубы всех новых легковых автомобилей к 2035 году", — сообщила GM.

Отмечается, что для достижения своих целей компания будет сотрудничать не только с EDF, но со всеми заинтересованными сторонами для создания необходимой инфраструктуры зарядки электромобилей.

После это заявления рост стоимости акций GM на бирже составил порядка 4%, сообщает Wall Street Journal.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).

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