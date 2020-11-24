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General Motors отзывает около 6 млн автомобилей

General Motors отзывает около 6 млн автомобилей Американский автоконцерн General Motors (GM) отзывает приблизительно 6 млн автомобилей из-за возможной неисправности в работе подушек безопасности фирмы Takata.
Бизнес
24 ноября 2020 г. 05:41
General Motors отзывает около 6 млн автомобилей

Американский автоконцерн General Motors (GM) отзывает приблизительно 6 млн автомобилей из-за возможной неисправности в работе подушек безопасности фирмы Takata.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте автоконцерна.

В компании подчеркнули, что выполнят требование Национального управления дорожной безопасности (NHTSA) при Минтрансе США. "Несмотря на то, что на основании научных данных и результатов проверок мы не считаем необходимым отзывать автомобили, NHTSA потребовало от нас заменить воздушные подушки на указанных машинах", - отметили в GM, подчеркнув, что "не согласны с выводами" регулятора. "Тем не менее, мы подчинимся решению NHTSA и примем необходимые меры", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке “General Motors” 6 milyona yaxın avtomobili geri çağırır

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