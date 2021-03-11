General Electric продает подразделение по лизингу самолетов за $30 млрд

Поступления от продажи бизнеса компания направит на погашение задолженности

Американский концерн General Electric Co. (GE) продает свое подразделение по лизингу самолетов ирландской AerCap Holdings NV в рамках сделки на сумму более 30 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, согласно условиям сделки, GE получит около 24 млрд долларов США в виде денежных средств и долю в размере 46% в объединенной компании.

GE передаст AerCap чистые активы на сумму около 34 млрд долларов США, в компанию также перейдут 400 сотрудников американского концерна.

В General Electric уточнили, что закрыть сделку планируется через 9-12 месяцев, а поступления от продажи бизнеса компания направит на погашение задолженности.

Подразделение GE – GE Capital Aviation Services, или Gecas, – является крупнейшей оставшейся частью GE Capital, финансового подразделения, которое некогда конкурировало с крупнейшими банками США, однако чуть не привело к краху компании в период финансового кризиса 2008 года.

GE в 2015 году приняла решение выйти из основной части бизнеса, и сделка о слиянии Gecas является еще одним шагом в этом направлении.

Gecas является одной из крупнейших в мире компаний в сфере лизинга самолетов наряду с AerCap и американской Air Lease Corp. со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе. Компания сдает в лизинг пассажирские лайнеры производства Boeing Co. и Airbus SE, а также региональные пассажирские и грузовые самолеты. В число ее клиентов входят как крупнейшие авиакомпании, так и стартапы.

По состоянию на 31 декабря Gecas владела активами на сумму 35,86 млрд долларов США. Рыночная капитализация AerCap составляет 6,5 млрд долларов США, стоимость компании с коррекцией с учетом задолженности и имеющихся в ее распоряжении денежных средств составляет около 34 млрд долларов США, согласно данным S&P Capital IQ. Выручка AerCap в 2020 году составила примерно 4,4 млрд долларов США, тогда как в предыдущие несколько лет равнялась около 5 млрд долларов США.

Авиационная отрасль серьезно пострадала в связи с пандемией коронавируса, которая привела к резкому падению международных авиаперевозок и вынудила авиакомпании снять с эксплуатации лайнеры.

Gecas по итогам 2020 года получила операционный убыток в размере $786 млн при выручке в $3,95 млрд.