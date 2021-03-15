Гендиректор РЭЦ: Азербайджанский рынок интересен для российских экспортеров

"У нас есть большие планы для реализации в этом году российско-азербайджанских проектов"

"Тот потенциал, который у нас есть, абсолютно не использован в 2020 году. Мы считаем азербайджанский рынок очень интересным и перспективным для российских экспортеров". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Никишина рассказала о наличии серьезных инструментов финансовой поддержки, в том числе и о различных облегченных льготных условиях финансирования при строительстве инфраструктурных проектов.

Она также отметила, что уже продуманы планы для дальнейшего экономического сотрудничества: "У нас есть большие планы для реализации в этом году российско-азербайджанских проектов. В январе этого года большая делегация была в Баку для обсуждения дальнейших планов. Мы рассчитываем на серьезные результаты, которые будут отличаться от прошлого года ощутимыми выгодами для наших бизнесменов. Мы готовы говорить не просто про прямые поставки товарных партий, а про развитие инвестиционного сотрудничества, про инфраструктурные проекты".