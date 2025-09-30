Гендиректор PASHA Holding: Опыт и интуиция важны, но они не дают готового ответа в быстро меняющемся мире

Успех в быстро меняющемся мире возможен лишь тогда, когда предприниматели не только предлагают решения, но и задают фундаментальные вопросы.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов в ходе Пятого инновационного саммита INMerge, организованного PASHA Holding.

"Иногда мы видим, что регулятор меняет законодательство, какие-то государственные агентства или органы делают определенные шаги и хотят что-то изменить. И если вы не задаете вопрос "почему", если вы не понимаете, чего они пытаются достичь, вы начинаете предлагать свои собственные решения и потом расстраиваетесь, что они не понимают рынок или бизнес. Возможно, да, ваши идеи или предложения хороши, но если они не отвечают на вопрос "почему", не объясняют цель или причину, к которой стремится другая сторона, то решить проблему не получится, верно? Поэтому всегда важно задавать "почему". И в наших собственных разговорах - будь то заседания совета директоров или другие форматы - люди часто увлекаются. Мы начинаем обсуждать разные решения, предлагать разные способы действий, но иногда забываем, что именно мы хотим решить", - сказал Д. Гасымов.

Генеральный директор холдинга отметил, что добившись успеха или однажды достигнув результата, люди иногда начинают верить, что знают все или что у них есть готовый ответ.

"Это может основываться на нашей интуиции или прошлом опыте, и так далее. Но жизнь меняется слишком быстро. Поэтому вопрос "а что если" с моей точки зрения столь же важен, как и первый вопрос - "почему", - добавил Д. Гасымов.