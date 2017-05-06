Гендиректор ИСЕСКО: Создание зоны свободной торговли в Азербайджане привлечет поток инвесторов со всего мира

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Создание зоны свободной торговли в Азербайджане привлечет поток инвесторов со всего мира.

Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Осман аль-Тувейджри.

"Это очень мощная инициатива Азербайджана. Зона свободной торговли в любой стране - это место, где торговля осуществляется без ограничений и неподъемных налогов. Эта инициатива привлечет поток инвесторов со всего мира, которые начнут строить фабрики, создавать компании, предоставлять новые рабочие места. Все это, безусловно, обогатит экономику страны. Политика Азербайджана всегда была открытой и никогда не ограничивалась определенным единственно правильным методом или идеологией. Здесь мы наблюдаем живой, экономический процесс, стремящийся к продуктивному партнерству", - заявил аль-Тувейджри.