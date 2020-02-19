Гендиректор Hyundai Motor уйдет в отставку

Совет директоров Hyundai Motor не стал переизбирать Чон Мон Гу на пост генерального директора компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает агентство Yonhap. Он покинет свою должность 16 марта 2020 года в связи с истечением трехлетнего срока его полномочий.

Несмотря на уход с поста, Чон Мон Гу продолжит исполнять обязанности председателя правления концерна Hyundai Motor Group. На данный момент его возраст составляет 81 год. Как отмечает агентство, уход Чон Мон Гу должен укрепить позиции в компании его сына Чон Ый Сона, который занимает должность заместителя председателя совета директоров Hyundai Motor.

В начале февраля 2020 года Чон Мон Гу вошел в Автомобильный зал славы (музей в США, посвященный автомобильной технике), что является одной из престижнейших наград в отрасли. Кроме него, в зал славы этого музея включены основатель Ford Motor Company Генри Форд, основатель Mercedes-Benz Карл Бенц, основатели японских компаний Honda Motor Company и Toyota Motor Corporation.