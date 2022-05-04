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Гендиректор Coca-Cola допустил полный уход с российского рынка

Гендиректор Coca-Cola допустил полный уход с российского рынка Компания Coca-Cola может полностью уйти с российского рынка.
Бизнес
4 мая 2022 г. 21:43
Гендиректор Coca-Cola допустил полный уход с российского рынка

Компания Coca-Cola может полностью уйти с российского рынка.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил ее гендиректор Джеймс Квинси.

Как заявил Квинси в ходе мероприятия Wall Street Journal для генеральных директоров, компания в России рассматривает возможность "полного исчезновения в какой-то момент". Он отметил, что не считает уход компании фактором, который окажет влияние на позицию властей РФ. "Символизм важен, но он не будет решающим фактором", - сказал Квинси.

Ранее Coca-Cola заявила, что приостанавливают деятельность в России.

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