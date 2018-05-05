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    Гендиректор Air France ушел в отставку

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Генеральный директор авиакомпании Air France-KLM Жан-Марк Жанайяк ушел в отставку.

    Как передает Report, об этом сообщает местная Le Figaro.

    Согласно сообщению, причина отставки в отказе сотрудников принять предложенное им соглашение об оплате труда.

    Соглашение предполагало увеличение зарплаты на 2% в 2018 году, а затем на 5% в течение последующих трех лет. Против принятия документа были 55,4% проголосовавших сотрудников.

    Напомним, что в марте и феврале сотрудники авиакомпании проводили забастовку, требуя повышения зарплаты в связи с инфляцией. Из-за забастовок компания понесла убытки в размере 296 млн. евро.

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