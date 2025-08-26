Где жители столицы тратят больше всего на рестораны?

В первом полугодии 2025 года оборот общественного питания в Баку вырос на 15,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 864,3 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на городское управление статистики.
Лидером по объемам расходов стал Сабаильский район - 294,3 млн манатов (+17,7%). На втором месте - Наримановский район столицы с 127,8 млн манатов (+31,5%), тройку замкнул Насиминский район с показателем 90,8 млн манатов (+0,6%).
Самые низкие показатели зафиксированы в Сураханском районе - 14,7 млн манатов (снижение на 10,1%), а также в Пираллахинском - 4,5 млн манатов (+24,6%).
Подробный список районов представлен в таблице ниже:
|
Стоимость оборота общественного питания, тыс. манатов
|
По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в процентах
|
город Баку - итого
|
864 262,5
|
115,7
|
районы столицы:
|
Бинагадинский
|
43 795,3
|
110,8
|
Хатаинский
|
71 006,4
|
117,0
|
Хазарский
|
33 272,9
|
106,6
|
Гарадагский
|
24 868,6
|
119,4
|
Наримановский
|
127 786,3
|
131,5
|
Насиминский
|
90 862,7
|
100,6
|
Низаминский
|
50 874,8
|
119,4
|
Пираллахинский
|
4 520,3
|
124,6
|
Сабунчинский
|
22 768,8
|
121,5
|
Сабаильский
|
294 355,4
|
117,7
|
Сураханский
|
14 730,3
|
89,9
|
Ясамальский
|
85 420,7
|
112,7