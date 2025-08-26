О нас

Бизнес
26 августа 2025 г. 13:02
Где жители столицы тратят больше всего на рестораны?

В первом полугодии 2025 года оборот общественного питания в Баку вырос на 15,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 864,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на городское управление статистики.

Лидером по объемам расходов стал Сабаильский район - 294,3 млн манатов (+17,7%). На втором месте - Наримановский район столицы с 127,8 млн манатов (+31,5%), тройку замкнул Насиминский район с показателем 90,8 млн манатов (+0,6%).

Самые низкие показатели зафиксированы в Сураханском районе - 14,7 млн манатов (снижение на 10,1%), а также в Пираллахинском - 4,5 млн манатов (+24,6%).

Подробный список районов представлен в таблице ниже:

Стоимость оборота общественного питания, тыс. манатов

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в процентах

город Баку - итого

864 262,5

115,7

районы столицы:

Бинагадинский

43 795,3

110,8

Хатаинский

71 006,4

117,0

Хазарский

33 272,9

106,6

Гарадагский

24 868,6

119,4

Наримановский

127 786,3

131,5

Насиминский

90 862,7

100,6

Низаминский

50 874,8

119,4

Пираллахинский

4 520,3

124,6

Сабунчинский

22 768,8

121,5

Сабаильский

294 355,4

117,7

Сураханский

14 730,3

89,9

Ясамальский

85 420,7

112,7
Версия на азербайджанском языке Bakıda kafe-restoranlara ən çox pul xərclənən rayonların SİYAHISI

