Где жители столицы тратят больше всего на рестораны?

Где жители столицы тратят больше всего на рестораны?

В первом полугодии 2025 года оборот общественного питания в Баку вырос на 15,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 864,3 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на городское управление статистики.

Лидером по объемам расходов стал Сабаильский район - 294,3 млн манатов (+17,7%). На втором месте - Наримановский район столицы с 127,8 млн манатов (+31,5%), тройку замкнул Насиминский район с показателем 90,8 млн манатов (+0,6%).

Самые низкие показатели зафиксированы в Сураханском районе - 14,7 млн манатов (снижение на 10,1%), а также в Пираллахинском - 4,5 млн манатов (+24,6%).

Подробный список районов представлен в таблице ниже: