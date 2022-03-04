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Гастрономический гид Michelin заморозил проекты в России

Гастрономический гид Michelin заморозил проекты в России Гастрономический гид Michelin сообщил, что решил заморозить свои проекты в России из-за ситуации в Украине. В 2022 году Москва не будет участвовать в отборе ресторанов, претендующих на звезду "Красного путеводителя".
Бизнес
4 марта 2022 г. 17:33
Гастрономический гид Michelin заморозил проекты в России

Гастрономический гид Michelin сообщил, что решил заморозить свои проекты в России из-за ситуации в Украине. В 2022 году Москва не будет участвовать в отборе ресторанов, претендующих на звезду "Красного путеводителя".

Как передает Report, об этом пишет газета Le Figaro.

"Мы решили не продвигать московское направление. В связи с этим в этом году не будет нового отбора (ресторанов) в Москве, проекты по развитию гида Michelin в России на данный момент заморожены. Кроме того, также приостановлены публикации, касающиеся ресторанов московской подборки, в наших социальных сетях, на нашем сайте и в нашем приложении",— сказано в коммюнике Michelin.

В компании отметили, что эти решения не ставят под сомнение талант шеф-поваров и команд 69 российских ресторанов, выделенных гидом в октябре 2021 года. Тогда заведения в России впервые получили звезды Michelin, всего их было девять: семи ресторанам присвоили по одной звезде, двум — по две звезды.

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