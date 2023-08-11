"Гарадагский стекольный завод" приватизирован

Государственная служба по делам недвижимости при Министерстве экономики Азербайджана завершила инвестиционный конкурс, объявленный для продажи находящихся в государственной собственности акций ОАО "Гарадагский стекольный завод".

Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана завершила инвестиционный конкурс, объявленный для продажи находящихся в государственной собственности акций ОАО "Гарадагский стекольный завод".

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Согласно информации, 23 июня конкурсная комиссия вскрыла конверты с заявками участников конкурса, их предложения были оценены, и победителем конкурса было признано ООО "Glass Vay", предложившее более выгодные условия. 2 августа с победителем конкурса был подписан договор купли-продажи. Согласно договору, инвестор должен перечислить в государственный бюджет 20 млн манатов и в течение двух лет реализовать на предприятии инвестиционную программу на сумму 10,5 млн манатов. В рамках программы предусмотрены капитальный ремонт и реконструкция печного и стекольного оборудования, цехов, приобретение другого необходимого для производства оборудования, улучшение инфраструктурного обеспечения (электроснабжение, газоснабжение, строительство дорог и т.д.).