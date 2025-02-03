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Гадир Халилов: У азербайджанской молодежи есть широкие возможности для вывода стартапов на мировой уровень

Гадир Халилов: У азербайджанской молодежи есть широкие возможности для вывода стартапов на мировой уровень Азербайджанская молодежь активно развивает предпринимательскую деятельность не только внутри страны, но и на международном уровне.
Бизнес
3 февраля 2025 г. 13:05
Гадир Халилов: У азербайджанской молодежи есть широкие возможности для вывода стартапов на мировой уровень

Азербайджанская молодежь активно развивает предпринимательскую деятельность не только внутри страны, но и на международном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил и.о. исполнительного директора Молодежного фонда Гадир Халилов на V Форуме молодых предпринимателей в Баку.

По его словам, в рамках недавно объявленного цифрового грантового конкурса были запущены несколько стартапов, а их победители участвуют в форуме.

"Предпринимательство – один из ключевых инструментов развития страны. В Азербайджане существуют широкие возможности и механизмы поддержки для вывода стартапов на мировой рынок", - отметил он.

Халилов подчеркнул, что проведение подобных форумов позволяет подвести итоги реализованных инициатив, обсудить развитие молодежного предпринимательства и определить новые проекты. Он также отметил, что государство оказывает значительную поддержку молодежи, в том числе в регионах, что способствует их активному участию в экономике страны.

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Версия на азербайджанском языке Qədir Xəlilov: "Azərbaycan gənclərinin startaplarının dünya miqyasına çıxmaq üçün geniş imkanları var"

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