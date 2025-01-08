⁠Future LAB нацелен на лидерство в сфере инновационных решений, ориентированных на человека - ФОТО

Future Lab намерен стать лидером в Азербайджане в области инновационных решений, ориентированных на человека. Эта «лаборатория инноваций», учрежденная PASHA Holding, нацелена на создание и внедрение передовых решений, связанных с исполнением обязательств

Future Lab намерен стать лидером в Азербайджане в области инновационных решений, ориентированных на человека. Эта "лаборатория инноваций", учрежденная PASHA Holding, нацелена на создание и внедрение передовых решений, связанных с исполнением обязательств по обеспечению нужд людей в таких сферах деятельности Группы, как технологии, предпринимательство, страхование, банковское дело и других.

"Инновации – это не просто технологическое новшество, они должны улучшать качество жизни человека. Наша цель – сделать приоритетом нужды людей, оказывать на их жизнь устойчивое положительное влияние", - говорит генеральный исполнительный директор Future Lab Фаррух Алиев.

Инициативы Future Lab направлены на обеспечение доступности user friendly (дружественных для пользователей) услуг во всех компаниях PASHA Group. В рамках этой инициативы в соответствии с ежедневным запросом услуги посредством цифровых решений оказываются еще большему количеству клиентов. "Наша миссия – стать в регионе эталоном клиентоориентированных услуг и сделать целенаправленной каждую осуществленную операцию", - заявил Фаррух Алиев.

В данный момент Future Lab сосредоточил усилия над подготовкой двух продуктов. Один из них предлагает специальные решения по упрощению операций в микро и малых предприятиях, поощрению к сотрудничеству и поддержке устойчивого развития. А второй продукт нацелен на упрощение процесса защиты недвижимого имущества. В рамках этого продукта частным лицам будут предложены практические инструменты и точные инструкции по эффективной защите своего жилья и вложений.

Еще одним важным вопросом, стоящим в центре внимания Future Lab в текущем году, является привлечение и развитие умелых специалистов. «Создавая атмосферу сотрудничества и творчества, мы не только формируем сферу услуг, но также привлекаем и обеспечиваем нужными инструментами тех, кто станет в рядах нового поколения инноваторов», - считает Фаррух Алиев.

Во Future LAB уверены, что с точки зрения инноваций и ориентированного на человека развития 2025 год станет значимым годом для Азербайджана.