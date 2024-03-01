Фуад Наджафли: В Нахчыване выявлены серьезные недостатки в сфере госзакупок

В Нахчыванской Автономной Республике выявлены серьезные недостатки в сфере государственных закупок.

В Нахчыванской Автономной Республике выявлены серьезные недостатки в сфере государственных закупок.

Как сообщает Report, об этом заявил полномочный представитель президента в Нахчыване Фуад Наджафли на мероприятии, посвященном реализации нового закона Азербайджана "О государственных закупках".

По его словам, в ряде учреждений не завершен процесс комплектования.

"Недостатки, возникшие в предыдущей системе управления, вызывают определенные проблемы в вопросах исполнения. В частности, выявлены серьезные недостатки в сфере государственных закупок. Применение нового закона в сфере госзакупок весьма полезно для решения возникающих в этом направлении проблем, обеспечения принципа прозрачности и реализации рассматриваем программы социально-экономического развития”, - отметил Ф. Наджафли.