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Фуад Наджафли: В Нахчыване выявлены серьезные недостатки в сфере госзакупок

Фуад Наджафли: В Нахчыване выявлены серьезные недостатки в сфере госзакупок В Нахчыванской Автономной Республике выявлены серьезные недостатки в сфере государственных закупок.
Бизнес
1 марта 2024 г. 19:59
Фуад Наджафли: В Нахчыване выявлены серьезные недостатки в сфере госзакупок

В Нахчыванской Автономной Республике выявлены серьезные недостатки в сфере государственных закупок.

Как сообщает Report, об этом заявил полномочный представитель президента в Нахчыване Фуад Наджафли на мероприятии, посвященном реализации нового закона Азербайджана "О государственных закупках".

По его словам, в ряде учреждений не завершен процесс комплектования.

"Недостатки, возникшие в предыдущей системе управления, вызывают определенные проблемы в вопросах исполнения. В частности, выявлены серьезные недостатки в сфере государственных закупок. Применение нового закона в сфере госзакупок весьма полезно для решения возникающих в этом направлении проблем, обеспечения принципа прозрачности и реализации рассматриваем программы социально-экономического развития”, - отметил Ф. Наджафли.

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Версия на азербайджанском языке Fuad Nəcəfli: "Naxçıvanda dövlət satınalmaları sahəsində ciddi nöqsanlar aşkarlanıb"

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