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Фуад Гусейналиев: Сертификат ISO позволит Report выйти на международную арену

Фуад Гусейналиев: Сертификат ISO позволит Report выйти на международную арену Получение сертификатов ISO-9001, ISO-14001 и ISO-45001 упростит выход Информационного агентства Report на международную арену.
Бизнес
27 декабря 2022 г. 11:21
Фуад Гусейналиев: Сертификат ISO позволит Report выйти на международную арену

Получение сертификатов ISO-9001, ISO-14001 и ISO-45001 позволит Информационному агентству Report выйти на международную арену.

Об этом заявил директор ООО "Информационное агентство Report" Фуад Гусейналиев на церемонии вручения сертификатов ISO компаниям, входящим в состав Global Media Group.

"Получение этого сертификата, с другой стороны, является подтверждением того, что Report работает в соответствии со всеми международными стандартами. Это, прежде всего, качество работы сотрудников и достоверность новостей. Cертификация накладывает на нас дополнительную ответственность. Но я верю, что мы успешно справимся с этим".

Ф.Гусейналиев поблагодарил председателя правления ООО Global Media Group Эльнура Абдуллаева и медиа-директора Гамида Гамидова за поддержку и создание хороших условий для работы агентства.

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Версия на английском языке Fuad Huseynaliyev: 'ISO certificate will facilitate Report's entry into international arena'
Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynəliyev: "İSO sertifikatı "Report"un beynəlxalq arenaya çıxışını asanlaşdıracaq" 

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