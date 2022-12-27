Фуад Гусейналиев: Сертификат ISO позволит Report выйти на международную арену

Получение сертификатов ISO-9001, ISO-14001 и ISO-45001 упростит выход Информационного агентства Report на международную арену.

Получение сертификатов ISO-9001, ISO-14001 и ISO-45001 позволит Информационному агентству Report выйти на международную арену.

Об этом заявил директор ООО "Информационное агентство Report" Фуад Гусейналиев на церемонии вручения сертификатов ISO компаниям, входящим в состав Global Media Group.

"Получение этого сертификата, с другой стороны, является подтверждением того, что Report работает в соответствии со всеми международными стандартами. Это, прежде всего, качество работы сотрудников и достоверность новостей. Cертификация накладывает на нас дополнительную ответственность. Но я верю, что мы успешно справимся с этим".

Ф.Гусейналиев поблагодарил председателя правления ООО Global Media Group Эльнура Абдуллаева и медиа-директора Гамида Гамидова за поддержку и создание хороших условий для работы агентства.