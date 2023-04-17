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FT: Западные клиенты советуют китайским компаниям перенести производства за рубеж

FT: Западные клиенты советуют китайским компаниям перенести производства за рубеж Западные компании рекомендуют китайским партнерам для продолжения сотрудничества переносить производство за рубеж из-за геополитической ситуации. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Financial Times.
Бизнес
17 апреля 2023 г. 20:10
FT: Западные клиенты советуют китайским компаниям перенести производства за рубеж

Западные компании рекомендуют китайским партнерам для продолжения сотрудничества переносить производство за рубеж из-за геополитической ситуации. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Financial Times.

Согласно данным отделения Торговой палаты США в КНР, 24% опрошенных представителей компаний рассматривали возможность переноса заводов в другие страны. Годом ранее этот показатель составлял 14%. По словам главы гонконгского агентства по размещению производств, "западные клиенты усиленно ищут возможности выноса частей цепочек поставок из КНР".

Среди тех, кто уже открыл под таким давлением новые заводы за рубежом, издание называет крупнейшего китайского производителя бойлеров Guangdong Vanward New Electric, текстильную фирму Luthai Textile и производителя шин Jiangsu General Science Technology .

"Американские корпорации требуют, чтобы мы перенесли производство из Китая в другие страны, такие как Вьетнам и Таиланд, если хотим продолжать сотрудничество с ними", - заявил газете глава Guangdong Vanward New Electric Лу Юцун.

Компании пришлось разместить заводы в Египте и Таиланде, чтобы избежать рисков, связанных с торговыми конфликтами Китая и США.

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Версия на английском языке FT: Western clients advise Chinese companies to move production abroad

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