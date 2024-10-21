ФРП выделил до 24 млн манатов на проекты на освобожденных территориях

11:28

Фонд развития предпринимательства (ФРП) до сих пор выделил льготные кредиты на сумму до 24 млн манатов для финансирования проектов, реализуемых на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал член правления Фонда Эмин Ширинов на встрече с предпринимателями в Агдаме, Физули и Ходжавенде.

Встреча прошла в Физули и была организована со стороны Карабахского территориального Главного налогового управления Государственной налоговой службы

В мероприятии приняли участие около 70 субъектов микро-и малого предпринимательства, работающих в различных сферах. Налогоплательщикам была предоставлена информация об оказываемых услугах, налоговых льготах, применяемых на освобожденных территориях, о предоставлении государственных гарантий на кредиты и субсидирование процентов по кредитам, а также об инструментах финансовой поддержки, предоставляемых Фондом субъектам предпринимательства.