Фонд развития предпринимательства выдал льготный кредит в размере 110 тыс. манатов

В январе-июле этого года Фонд развития предпринимательства (ФРП) при министерстве экономики совместно с Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте в рамках сотрудничества с общественным юридическим лицом ABAD

В январе-июле этого года Фонд развития предпринимательства (ФРП) при министерстве экономики совместно с Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте в рамках сотрудничества с общественным юридическим лицом ABAD ("Поддержка семейного бизнеса") предоставил льготный кредит в размере 110 млн. манатов 3 участникам ABAD.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Согласно отчету, финансируемые проекты служат развитию садоводства, пчеловодства и животноводства.