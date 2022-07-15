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Фонд развития предпринимательства выдал льготный кредит в размере 110 тыс. манатов

Фонд развития предпринимательства выдал льготный кредит в размере 110 тыс. манатов В январе-июле этого года Фонд развития предпринимательства (ФРП) при министерстве экономики совместно с Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте в рамках сотрудничества с общественным юридическим лицом ABAD
Бизнес
15 июля 2022 г. 12:26
Фонд развития предпринимательства выдал льготный кредит в размере 110 тыс. манатов

В январе-июле этого года Фонд развития предпринимательства (ФРП) при министерстве экономики совместно с Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте в рамках сотрудничества с общественным юридическим лицом ABAD ("Поддержка семейного бизнеса") предоставил льготный кредит в размере 110 млн. манатов 3 участникам ABAD.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Согласно отчету, финансируемые проекты служат развитию садоводства, пчеловодства и животноводства.

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Версия на азербайджанском языке Sahibkarlığın İnkişafı Fondu 3 ABAD-çıya 110 min manat güzəştli kredit verib

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