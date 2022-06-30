ФРП: Предприниматели берут кредиты, а потом закрывают ИНН, чтобы не сдавать отчеты

"Предприниматели берут кредиты, а через 3-5 месяцев хотят закрыть ИНН (идентификационный номер налогоплательщика - VÖEN), чтобы не сдавать отчеты. В этом случае мы начинаем процесс возвращения средств".

"Предприниматели берут кредиты, а через 3-5 месяцев хотят закрыть ИНН (идентификационный номер налогоплательщика - VÖEN), чтобы не сдавать отчеты. В этом случае мы начинаем процесс возвращения средств".

Как сообщает Report, об этом на встрече с предпринимателями, задействованными в сфере туризма, сказал заведующий отделом по работе с уполномоченными кредитными организациями и предпринимателями Фонда развития предпринимательства (ФРП) при Министерстве экономики Азербайджана Исмаил Гусейнов.

"Если проекты потерпели неудачу, то средства возвращаются. Бывают случаи, когда при разбирательстве на местах выясняется, что предоставленная предпринимателями информация не соответствует действительности. Цель ФРП в том, чтобы в стране развивалось предпринимательство. Однако, к сожалению, если проекты неудачные, мы вынуждены отзывать средства", - отметил он.