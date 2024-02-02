ФРП: На проекты на освобожденных территориях выделены льготные кредиты на 14 млн манатов

По сегодняшний день Фонд развития предпринимательства (ФРП) при Министерстве экономики выделил льготные кредиты на сумму 14,4 млн манатов семи субъектам предпринимательства на освобожденных территориях Азербайджана.

По сегодняшний день Фонд развития предпринимательства (ФРП) при Министерстве экономики выделил льготные кредиты на сумму 14,4 млн манатов семи субъектам предпринимательства на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления фонда Осман Халиев на брифинге, посвященном механизму поддержки предпринимателей на освобожденных от оккупации территориях.

По его словам, льготные кредиты выделены 1 субъекту предпринимательства, действующему в сфере сельского хозяйства и 6 субъектам различных отраслей промышленности.