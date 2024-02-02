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ФРП: На проекты на освобожденных территориях выделены льготные кредиты на 14 млн манатов

ФРП: На проекты на освобожденных территориях выделены льготные кредиты на 14 млн манатов По сегодняшний день Фонд развития предпринимательства (ФРП) при Министерстве экономики выделил льготные кредиты на сумму 14,4 млн манатов семи субъектам предпринимательства на освобожденных территориях Азербайджана.
Бизнес
2 февраля 2024 г. 12:23
ФРП: На проекты на освобожденных территориях выделены льготные кредиты на 14 млн манатов

По сегодняшний день Фонд развития предпринимательства (ФРП) при Министерстве экономики выделил льготные кредиты на сумму 14,4 млн манатов семи субъектам предпринимательства на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления фонда Осман Халиев на брифинге, посвященном механизму поддержки предпринимателей на освобожденных от оккупации территориях.

По его словам, льготные кредиты выделены 1 субъекту предпринимательства, действующему в сфере сельского хозяйства и 6 субъектам различных отраслей промышленности.

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Версия на английском языке Azerbaijan allocates $8.5M in concessional loan to business entities in liberated territories
Версия на азербайджанском языке SİF: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərə 14 milyon manat güzəştli kredit ayrılıb"

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