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Французский ритейлер Casino продаст почти все гипер- и супермаркеты

Французский ритейлер Casino продаст почти все гипер- и супермаркеты Французский ритейлер Casino Guichard Perrachon SA достиг соглашения о продаже практически всех своих гипер- и супермаркетов за 1,35 млрд евро компаниям Groupement Les Mousquetaires (бренд Intermarche) и Auchan Retail.
Бизнес
24 января 2024 г. 19:59
Французский ритейлер Casino продаст почти все гипер- и супермаркеты

Французский ритейлер Casino Guichard Perrachon SA достиг соглашения о продаже практически всех своих гипер- и супермаркетов за 1,35 млрд евро компаниям Groupement Les Mousquetaires (бренд Intermarche) и Auchan Retail.

Как передает Report, об этом сообщил Interfax со ссылкой на Casino.

Сделка включает в себя 288 магазинов и прилегающих к ним сервисных центров. Закрытие сделки ожидается во втором квартале текущего года.

Полученные денежные средства будут направлены на реструктуризацию Casino, которая испытывает проблемы из-за высокой задолженности, достигающей 6,1 млрд евро, и сокращения доли на французском рынке.

Котировки акций ритейлера растут на 8% в ходе торгов в среду. Рыночная стоимость Casino за последние 12 месяцев упала почти в 20 раз.

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