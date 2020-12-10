Французский регулятор оштрафовал Google и Amazon

Штрафы наложены за за размещение рекламных файлов cookie на компьютерах пользователей

Французский регулятор по защите персональных данных CNIL оштрафовал два подразделения американской Google на общую сумму 100 миллионов евро и "дочку" компании электронной коммерции Amazon на 35 миллионов евро за рекламные файлы cookie.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом говорится в сообщении регулятора.

"7 декабря 2020 года комитет CNIL, отвечающий за наложение санкций, оштрафовал компании Google LLC и Google Ireland Limired на общую сумму 100 миллионов евро за размещение рекламных файлов cookie на компьютерах пользователей, которые работали в поисковой системе google.fr без получения предварительного согласия и без предоставления соответствующей информации", — говорится в сообщении регулятора.

То же самое касается штрафа в отношении Amazon Europe Core, которая размещала рекламные файлы cookie на компьютерах пользователей со страницы amazon.fr без получения предварительного согласия и без предоставления адекватной информации.

Файл cookie — это небольшой фрагмент данных, отправляемый веб-сервером и хранящийся в браузере компьютера пользователя, который позволяет веб-сайтам идентифицировать пользователей и запоминать их предыдущие действия.