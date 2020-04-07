Французские люксовые компании отказались от господдержки

LVMH, Kering, Hermes и Chanel отказались от господдержки на время пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, первые две компании из этого списка изначально сообщали своим сотрудникам, что намерены получить средства от государства, но затем изменили свою позицию, узнав, что менее крупные конкуренты решили преодолеть кризисное время своими силами.

В распоряжении газеты оказались внутренние письма и документы LVMH. Так, в них 15 марта руководство конгломерата заверяло своих сотрудников, что либо им будут урезаны рабочие смены, либо они будут формально отправлены в отпуск за свой счет, однако их зарплаты будут почти полностью сохранены за счет средств, выделяемых государством. Однако на прошлой неделе руководство отказалось от этой идеи, отметив, что господдержка может понадобиться только газетам Les Echos и Le Parisien, входящим в холдинг LVMH. Схожим образом разворачивались события и в Kering.

Как отмечает издание, от государственной поддержки отказались многие крупные компании, среди которых Total и Societe Generale, пожелавшие не отягощать и без того серьезную нагрузку на госбюджет. В настоящий момент за помощью к государству обратились уже около 473 тысяч французских компаний, пытающихся хотя бы покрыть расходы на своих сотрудников в период карантина. В общей сложности у государства попросили покрыть зарплаты уже 5 млн человек, работающих в том числе на Airbus, Renault и Air France-KLM. Чтобы оказать всем им помощь, государству придется выделить более 11 млрд евро.