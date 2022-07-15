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Французские бизнесмены проинформированы о поправках в Налоговый кодекс

Французские бизнесмены проинформированы о поправках в Налоговый кодекс Состоялась встреча между Государственной налоговой службой и Франко-азербайджанской торговой палатой
Бизнес
15 июля 2022 г. 15:42
Французские бизнесмены проинформированы о поправках в Налоговый кодекс

Состоялась встреча между Государственной налоговой службой и Франко-азербайджанской торговой палатой.

На встрече члены палаты были подробно проинформированы об основных поправках, которые планируется внести в Налоговый кодекс в будущем году, сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

На встрече с участием руководящих должностных лиц главных управлений налоговой политики, международного налогообложения и налогового мониторинга Государственной налоговой службы начальник Главного управления налоговой политики Ниджат Иманов выступил с презентацией, содержащей основные направления поправок.

На мероприятии были даны ответы на вопросы, связанные с изменениями в Налоговом кодексе.

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Версия на азербайджанском языке Fransalı iş adamları Vergi Məcəlləsinə gözlənilən dəyişikliklər barədə məlumatlandırılıb

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