Французские бизнесмены проинформированы о поправках в Налоговый кодекс

Состоялась встреча между Государственной налоговой службой и Франко-азербайджанской торговой палатой

Состоялась встреча между Государственной налоговой службой и Франко-азербайджанской торговой палатой.

На встрече члены палаты были подробно проинформированы об основных поправках, которые планируется внести в Налоговый кодекс в будущем году, сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

На встрече с участием руководящих должностных лиц главных управлений налоговой политики, международного налогообложения и налогового мониторинга Государственной налоговой службы начальник Главного управления налоговой политики Ниджат Иманов выступил с презентацией, содержащей основные направления поправок.

На мероприятии были даны ответы на вопросы, связанные с изменениями в Налоговом кодексе.