​Французская компания Evian выходит на азербайджанский рынок

Баку. 26 ноября. REPORT. AZ/ Азербайджан и Франция намерены расширить сотрудничество между регионами двух стран. В декабре этого года планируется подписать вторую часть хартии дружбы и сотрудничества между азербайджанским городом Исмаиллы и французским Эвиан-Ле-Беном.

Как сообщает Report, об этом сказал советник посольства Азербайджана во Франции Эльман Мамедов на проходящей в Баку бизнес-встрече Азербайджан-Франция.

По его словам, в ходе встречи, которая состоится 14-15 декабря во Франции, будет обсуждаться вопрос производства французской минеральной воды Evian в Исмаиллах: "Отметим, что хартия подписана между Исполнительной властью Исмаиллинского района и мэром города Эвиан-Ле-Бен".

На мероприятии отмечено, что уже 10 городов обеих стран стали побратимами, а также дана информация о проектах, реализуемых между этими городами.