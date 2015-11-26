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    ​Французская компания Evian выходит на азербайджанский рынок

    Регионы Азербайджана и Франции расширяют сотрудничество

    Баку. 26 ноября. REPORT. AZ/ Азербайджан и Франция намерены расширить сотрудничество между регионами двух стран. В декабре этого года планируется подписать вторую часть хартии дружбы и сотрудничества между азербайджанским городом Исмаиллы и французским Эвиан-Ле-Беном.

    Как сообщает Report, об этом сказал советник посольства Азербайджана во Франции Эльман Мамедов на проходящей в Баку бизнес-встрече Азербайджан-Франция.

    По его словам, в ходе встречи, которая состоится 14-15 декабря во Франции, будет обсуждаться вопрос производства французской минеральной воды Evian в Исмаиллах: "Отметим, что хартия подписана между Исполнительной властью Исмаиллинского района и мэром города Эвиан-Ле-Бен".

    На мероприятии отмечено, что уже 10 городов обеих стран стали побратимами, а также дана информация о проектах, реализуемых между этими городами. 

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