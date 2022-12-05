Франция заинтересована в импорте компонентов для косметики из Азербайджана

Французские бизнесмены хотят импортировать из Азербайджана составные части производимой ими косметики.
Об этом Report сказала председатель правления Общественного объединения "Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане" Сакина Бабева.
По ее словам, в рамках проекта "Европейские отзвуки жемчужин Карабаха", реализуемого ОО, ставшего победителем специального конкурса, посвященного "Году города Шуша", в Париже прошел показ мод: "Он играет важную роль в развитии женского предпринимательства Азербайджана, продвижению национальной культуры. Было представлено 15 нарядов, воплощающих национально-духовные и материальные ценности карабахского населения, в широком смысле являющихся показателем национальной идентичности тюркской этнокультуры. Каждый наряд включал элементы одежды одного из уголков Карабаха - городов Шуша, Ханкенди, Кяльбаджар, Ходжалы, Агдам, Агдере, Джебраил, Лачин, Физули, Ходжавенд, Зангилан, Губадлы. Наряду с каждым нарядом также были продемонстрированы обувь, пояс, серьги и т. д."
"На полях мероприятия состоялся перечень встреч, в том числе с французскими бизнесменами, которые проявили большой интерес к индустрии красоты Азербайджана. Франция известна во всем мире производством косметики и бизнесменов особенно интересует наличие в Азербайджане экстрактов для различных кремов и красок для волос. Также их интересуют гранатовое, миндальное масла. Французы проявили интерес к козьему и ослиному молоку, в том числе к высушенному козлиному молоку. В настоящее время ведутся переговоры", - отметила она.
По словам С.Бабаевой, в двусторонних отношениях стран существует напряженность из-за недавнего решения Сената Франции в отношении Азербайджана: "Если эта напряженность исчезнет, это положительно скажется на нашем будущем экономическом развитии, на продажах нашей продукции".
Напомним, что за 10 месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Францией составил 235 миллионов 738 тысяч долларов США, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За отчетный период стоимость экспорта во Францию составила 49 млн 577 тыс. долларов США (+4,6%), а импорта из Франции - 186 млн 181 тыс. долларов США (+21,8%).