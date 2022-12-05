Франция заинтересована в импорте компонентов для косметики из Азербайджана

Французские бизнесмены хотят импортировать из Азербайджана составные части производимой ими косметики.

Французские бизнесмены хотят импортировать из Азербайджана составные части производимой ими косметики.

Об этом Report сказала председатель правления Общественного объединения "Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане" Сакина Бабева.

По ее словам, в рамках проекта "Европейские отзвуки жемчужин Карабаха", реализуемого ОО, ставшего победителем специального конкурса, посвященного "Году города Шуша", в Париже прошел показ мод: "Он играет важную роль в развитии женского предпринимательства Азербайджана, продвижению национальной культуры. Было представлено 15 нарядов, воплощающих национально-духовные и материальные ценности карабахского населения, в широком смысле являющихся показателем национальной идентичности тюркской этнокультуры. Каждый наряд включал элементы одежды одного из уголков Карабаха - городов Шуша, Ханкенди, Кяльбаджар, Ходжалы, Агдам, Агдере, Джебраил, Лачин, Физули, Ходжавенд, Зангилан, Губадлы. Наряду с каждым нарядом также были продемонстрированы обувь, пояс, серьги и т. д."

"На полях мероприятия состоялся перечень встреч, в том числе с французскими бизнесменами, которые проявили большой интерес к индустрии красоты Азербайджана. Франция известна во всем мире производством косметики и бизнесменов особенно интересует наличие в Азербайджане экстрактов для различных кремов и красок для волос. Также их интересуют гранатовое, миндальное масла. Французы проявили интерес к козьему и ослиному молоку, в том числе к высушенному козлиному молоку. В настоящее время ведутся переговоры", - отметила она.

По словам С.Бабаевой, в двусторонних отношениях стран существует напряженность из-за недавнего решения Сената Франции в отношении Азербайджана: "Если эта напряженность исчезнет, это положительно скажется на нашем будущем экономическом развитии, на продажах нашей продукции".

Напомним, что за 10 месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Францией составил 235 миллионов 738 тысяч долларов США, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За отчетный период стоимость экспорта во Францию составила 49 млн 577 тыс. долларов США (+4,6%), а импорта из Франции - 186 млн 181 тыс. долларов США (+21,8%).