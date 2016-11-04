Франция заинтересована в диверсификации собственных инвестиций в Азербайджан

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Франция экспортировала в течение 2015 года в Азербайджан товаров на 180 млн евро, а импорт из Азербайджана, состоящий в основном из продукции энергетической отрасли, был равен 1,2 млрд евро. Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной презентации бизнес-возможностей Франции, сообщил советник по экономическим вопросам посольства Франции в Азербайджане Эрве Саринелли.

В свою очередь, посол Франции в Азербайджане Орелия Буше отметила, что в настоящее время в Азербайджане действуют до 40 французских компаний. По ее словам, данные компании в основном заняты в энергетической сфере, охране окружающей среды, транспортной сфере: "Мы стараемся, чтобы французские компании действовали в Азербайджане не только в энергетической сфере, но и в других областях, что отвечает также интересам Азербайджана в плане диверсификации своей экономики".