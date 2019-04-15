Страны ЕС окончательно согласовали начало торговых переговоров с США

Страны Европейского союза окончательно завершили согласование по мандату на проведение официальных торговых переговоров с США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, за начало этого диалога проголосовало большинство стран ЕС, отмечается, что Франция проголосовала против, а Бельгия воздержалась. На переговорах речь пойдет о возможности снижения пошлин на промышленные товары и упрощения для европейских компаний выполнения стандартов США.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter, добавив, что эта мера затронет импорт из стран ЕС на сумму в $11 млрд.

1 июня США ввели пошлины на импортируемую из Канады, Мексики и стран ЕС продукцию из стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. ЕС, в частности, начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел 25-процентные пошлины на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет €2,8 млрд в год. Президент США также заявлял, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не ликвидирует торговые барьеры в отношении американских компаний.