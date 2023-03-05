Foxconn планирует инвестировать 700 млн долларов в строительство завода в Индии

Тайваньская Foxconn Technology Group, крупнейший в мире контрактный производитель электроники и сборщик iPhone, планирует инвестировать около $700 млн. в строительство нового завода в Индии для наращивания местного производства.

Тайваньская Foxconn Technology Group, крупнейший в мире контрактный производитель электроники и сборщик iPhone, планирует инвестировать около $700 млн. в строительство нового завода в Индии для наращивания местного производства.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что данное решение подчеркивает быстрое перемещение производства из Китая по мере "роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином".

Источник агентства подчеркивает, что производитель планирует возвести завод по производству деталей для смартфонов Apple неподалеку от аэропорта в Бангалоре.