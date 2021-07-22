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Ford запустит беспилотные такси

Ford запустит беспилотные такси Американский автомобильный гигант Ford совместно с разработчиком беспилотных технологий Argo AI анонсировали запуск беспилотных такси для клиентов онлайн-сервиса такси Lyft. В конце 2021 года жители Майами, а в 2022 году жители Остина начнут пользоваться
Бизнес
22 июля 2021 г. 06:25
Ford запустит беспилотные такси

Американский автомобильный гигант Ford совместно с разработчиком беспилотных технологий Argo AI анонсировали запуск беспилотных такси для клиентов онлайн-сервиса такси Lyft. В конце 2021 года жители Майами, а в 2022 году жители Остина начнут пользоваться новым транспортом.

Как передает Report со ссылкой на The Verge, об этом рассказали в пресс-службе Ford.

Автопарк будет будет насчитывать не мене 100 беспилотных такси Ford, но компания будет стремиться увеличить его в 10 раз в течение пяти лет.

Lyft при это получит получит 2,5 процента акций Argo AI и будет также предоставлять данные о поездках пользователей.

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