Ford запустит беспилотные такси

Американский автомобильный гигант Ford совместно с разработчиком беспилотных технологий Argo AI анонсировали запуск беспилотных такси для клиентов онлайн-сервиса такси Lyft. В конце 2021 года жители Майами, а в 2022 году жители Остина начнут пользоваться

Американский автомобильный гигант Ford совместно с разработчиком беспилотных технологий Argo AI анонсировали запуск беспилотных такси для клиентов онлайн-сервиса такси Lyft. В конце 2021 года жители Майами, а в 2022 году жители Остина начнут пользоваться новым транспортом.

Как передает Report со ссылкой на The Verge , об этом рассказали в пресс-службе Ford.

Автопарк будет будет насчитывать не мене 100 беспилотных такси Ford, но компания будет стремиться увеличить его в 10 раз в течение пяти лет.

Lyft при это получит получит 2,5 процента акций Argo AI и будет также предоставлять данные о поездках пользователей.