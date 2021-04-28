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Ford займется выпуском электромобильных батарей

Ford займется выпуском электромобильных батарей Компания намерена открыть на юго-востоке штата Мичиган центр по разработке литий-ионных аккумуляторов стоимостью 185 млн долларов
Бизнес
28 апреля 2021 г. 17:55
Ford займется выпуском электромобильных батарей

Американская Ford Motor Co присоединилась к автопроизводителям, которые намерены самостоятельно производить аккумуляторные батареи (АКБ) для своих электромобилей (EV).

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Компания намерена в следующем году открыть на юго-востоке штата Мичиган центр по разработке литий-ионных аккумуляторов стоимостью 185 млн долларов США. Как заявил главный инженер Хау Тай-Танг, в конечном итоге Ford намерен самостоятельно выпускать EV-батареи.

Аккумуляторные батареи на сегодняшний день являются самым дорогим компонентом электромобилей. На них приходится не менее четверти общей стоимости, а предприятия по производству АКБ требуют огромных инвестиций, отмечает The Wall Street Journal.

Сейчас Ford закупает батареи у сторонних поставщиков. Например, в электрической версии популярного в США пикапа F-150, которая поступит в продажу в следующем году, будут использоваться аккумуляторы корейской SK Innovation Co.

Напомним, что Volkswagen Group планирует открыть в Европе шесть батарейных «гигафабрик». Ожидается, что после полного запуска фабрики они будут производить аккумуляторные элементы с общей энергетической емкостью 240 ГВт/ч в год.

Американский автогигант General Motors прошлой осенью сообщил, что он близок к созданию аккумулятора, который может снизить стоимость электромобилей до уровня бензиновых аналогов.

В то же время компания BMW заявила, что не планирует производить собственные электромобильные батареи.

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Версия на английском языке Ford eyes producing own batteries for electric vehicles

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