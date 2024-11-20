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Ford сократит 4000 рабочих мест в Европе из-за падения спроса на электромобили

Ford сократит 4000 рабочих мест в Европе из-за падения спроса на электромобили Ford планирует сократить около 4000 рабочих мест в Европе к концу 2027 года из-за замедление спроса на электромобили и жесткая конкуренция с китайскими производителями.
Бизнес
20 ноября 2024 г. 19:52
Ford сократит 4000 рабочих мест в Европе из-за падения спроса на электромобили

Ford планирует сократить около 4000 рабочих мест в Европе к концу 2027 года из-за замедление спроса на электромобили и жесткая конкуренция с китайскими производителями.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что сокращения затронут 3000 сотрудников в Германии и 800 в Великобритании, что составит 14% европейской рабочей силы автоконцерна.

Сокращения обсуждаются с профсоюзами, а компания сосредоточится на "более прибыльных областях". Ранее глава Ford Джим Фарли предупреждал, что производство электромобилей требует на 40% меньше рабочих.

"Крайне важно предпринять решительные действия для сохранения конкурентоспособности Ford в Европе", - заявил вице-президент компании Дэйв Джонстон.

Похожая ситуация наблюдается у Volkswagen, который также планирует закрытие заводов в Германии и масштабные сокращения из-за снижения спроса и потери доли рынка.

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