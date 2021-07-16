Ford отзывает крупную партию автомобилей по всему миру

Ford Motor Co. заявила об отзыве суммарно чуть более чем 850 тысяч автомобилей в мире, в основном из Северной Америки, из-за различных неисправностей

Американская компания Ford Motor Co. заявила об отзыве суммарно чуть более чем 850 тысяч автомобилей в мире, в основном из Северной Америки, из-за различных неисправностей, говорится в сообщении компании.

Как передает Report со ссылкой на Prime, Ford отзывает 774 696 автомобилей Ford Explorer 2013-2017 годов производства из-за дефекта, который может привести к образованию трещин на рычагах регулировки схождения задних колес. Владельцы, на автомобилях которых на рычаге регулировки схождения колес образовались трещины, могут замечать шум, необычные характеристики управляемости или сложности в управлении автомобилем. Трещины на рычаге регулировки схождения колес увеличивают риск аварий во время движения, отмечает компания.

Отзыв затрагивает примерно 676 152 автомобиля в Северной Америке, 59 935 автомобилей в Китае, 25 257 автомобилей на международных рынках Ford, 13 162 автомобиля в Европе и 190 в Южной Америке. Отмечается, что данные автомобили производились на Чикагском сборочном заводе с 4 сентября 2012 года по 30 сентября 2017 года и на заводе в Елабуге в России с 28 января 2013 года по 28 июля 2017 года.

Компания объявила также о двух других отзывах с другими дефектами. Один из них затрагивает почти 41 тысячу автомобилей Lincoln Aviator 2020-2021 годов производства, из которых 36,3 тысячи приходятся на Северную Америку, 2,6 тысячи на международные рынки Ford, 2,1 тысячи на Китай. Еще один отзыв затрагивает 34 939 автомобилей Ford F-350 Super Duty, из которых почти 34,86 тысячи приходится на Северную Америку.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов США от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании составляет около 188 тысяч сотрудников по всему миру.