О нас

Ford отзывает 1,3 миллиона автомобилей

Ford отзывает 1,3 миллиона автомобилей Ford Motor сообщила об отзыве 1 280 726 автомобилей в США. Отзывная кампания будет охватывать некоторые модели Ford Fusion и Lincoln MKZ 2013-2018 годов выпуска.
Бизнес
20 марта 2023 г. 16:44
Ford отзывает 1,3 миллиона автомобилей

Ford Motor сообщила об отзыве 1 280 726 автомобилей в США. Отзывная кампания будет охватывать некоторые модели Ford Fusion и Lincoln MKZ 2013-2018 годов выпуска.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, причина - тормозной шланг, который из-за конструктивного недостатка может преждевременно выйти из строя.

После более раннего отзыва, который затронул модели Ford Edge 2015–2018 годов и Lincoln MKX 2016 года, производитель обнаружил, что та же проблема, которая мешала тормозным характеристикам этих кроссоверов, также может повлиять на вышеупомянутые Ford Fusion и Lincoln MKZ.

Дефектной деталью является тормозной соединительный шланг, который соединяет стальные тормозные магистрали с тормозным суппортом. Согласно документам, поданным в Национальное управление безопасности дорожного движения, шланги были испытаны на стенде, который имитировал только 88% хода подвески. В результате некоторые из них преждевременно выходят из строя.

Эта проблема не затрагивает гибриды Fusion и MKZ, а плохой шланг использовался при сборке машин в период с 3 февраля 2012 года по 19 июля 2017 года. После этого был введен новый материал.

Начиная с 17 апреля Ford начнет связываться с владельцами затронутых автомобилей, чтобы сообщить им об отзыве. Владельцев попросят доставить свой автомобиль ближайшему дилеру, где тормозной шланг бесплатно заменят новой деталью. Любые владельцы, которые уже заплатили за этот ремонт из своего кармана, будут иметь право на компенсацию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ford recalls 1.3 million fusions and MKZ sedans
Версия на азербайджанском языке "Ford" 1,3 milyon avtomobilini geri çağırır

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Новруз байрамы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Новруз байрамы
19 марта 2023 г. 21:43
Президент: Мы вернулись на родные земли ценой пролитой крови, ценой жизни шехидов
Президент: Мы вернулись на родные земли ценой пролитой крови, ценой жизни шехидов
18 марта 2023 г. 23:10
Ильхам Алиев: В селе Талыш будет построено еще 178 домов
Ильхам Алиев: В селе Талыш будет построено еще 178 домов
18 марта 2023 г. 22:38
В поселке Суговушан заложен фундамент нового жилого квартала
ФотоВ поселке Суговушан заложен фундамент нового жилого квартала
18 марта 2023 г. 19:55
Президент Азербайджана назвал условия для спокойной жизни Армении на территории 29 тыс. квадратных километров
Президент Азербайджана назвал условия для спокойной жизни Армении на территории 29 тыс. квадратных километров
18 марта 2023 г. 15:29
Ильхам Алиев: Новруз байрамы является священным даром наших предков нынешним поколениям
Ильхам Алиев: Новруз байрамы является священным даром наших предков нынешним поколениям
17 марта 2023 г. 21:59
Президент: Жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придает нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение
Президент: Жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придает нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение
17 марта 2023 г. 21:53
В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
В Азербайджане начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
17 марта 2023 г. 09:44
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
В Анкарской декларации ОТГ осуждено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
16 марта 2023 г. 17:23
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
МИД Азербайджана призвал международное сообщество не закрывать глаза на политику Армении по минированию территорий
16 марта 2023 г. 16:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi