Ford отзывает 1,3 миллиона автомобилей

Ford Motor сообщила об отзыве 1 280 726 автомобилей в США. Отзывная кампания будет охватывать некоторые модели Ford Fusion и Lincoln MKZ 2013-2018 годов выпуска.

Ford Motor сообщила об отзыве 1 280 726 автомобилей в США. Отзывная кампания будет охватывать некоторые модели Ford Fusion и Lincoln MKZ 2013-2018 годов выпуска.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, причина - тормозной шланг, который из-за конструктивного недостатка может преждевременно выйти из строя.

После более раннего отзыва, который затронул модели Ford Edge 2015–2018 годов и Lincoln MKX 2016 года, производитель обнаружил, что та же проблема, которая мешала тормозным характеристикам этих кроссоверов, также может повлиять на вышеупомянутые Ford Fusion и Lincoln MKZ.

Дефектной деталью является тормозной соединительный шланг, который соединяет стальные тормозные магистрали с тормозным суппортом. Согласно документам, поданным в Национальное управление безопасности дорожного движения, шланги были испытаны на стенде, который имитировал только 88% хода подвески. В результате некоторые из них преждевременно выходят из строя.

Эта проблема не затрагивает гибриды Fusion и MKZ, а плохой шланг использовался при сборке машин в период с 3 февраля 2012 года по 19 июля 2017 года. После этого был введен новый материал.

Начиная с 17 апреля Ford начнет связываться с владельцами затронутых автомобилей, чтобы сообщить им об отзыве. Владельцев попросят доставить свой автомобиль ближайшему дилеру, где тормозной шланг бесплатно заменят новой деталью. Любые владельцы, которые уже заплатили за этот ремонт из своего кармана, будут иметь право на компенсацию.